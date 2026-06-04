Grêmio reprovou no balanço do primeiro semestre

Luís Castro está à frente do Grêmio desde janeiro de 2026. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Fazendo uma reflexão do que foram esses primeiros seis meses de 2026, é possível dizer que se o Grêmio fosse um aluno, estaria em recuperação.

É assim que enxergo a repescagem da Sul-Americana, e também a beirada da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O primeiro objetivo do ano foi conquistado, que era retomar o título do Gauchão. Avançamos também na Copa do Brasil diante do Confiança, ok, mas era obrigação.

Fracassamos, enquanto isso, em um grupo fácil na Sula e só não estamos no Z-4 do Brasileirão neste exato momento porque o Vasco perdeu para o Atlético-MG em casa na última rodada antes da parada pra Copa.

O trabalho de Luís Castro, até o momento, é fraquíssimo. O que salva é a utilização da gurizada da base, que pode salvar as finanças na próxima janela. Agora é ver o que os dias preciosos do Mundial nos reservam em termos de contração e treinamento.

Mosqueteiras

No feminino, o balanço é ok. Talvez se tivéssemos trocado a comissão técnica no início da temporada, estaríamos na zona de classificação do Brasileiro na parada da Copa.

O aproveitamento da técnica Jéssica de Lima desde a sua chegada é de 63% no Brasileirão. O Grêmio ainda depende só de si para se classificar para a fase de mata.

Ficamos devendo no Gre-Nal da Copa do Brasil, embora tenhamos jogado mais. Merecíamos a classificação, mas em um jogo único, decidido nos pênaltis, pode acontecer.

Agora é buscar a classificação no Brasileirão e manter o título Gaúcho no próximo semestre!