Eu me rendo a Lionel Messi

Messi já tem cinco gols em dois jogos nesta Copa do Mundo Roberto SCHMIDT / AFP

Sou uma pessoa que leva muito a sério a rivalidade. Pra mim, se tu é azul, não pode gostar do vermelho e vice versa. Nasci no Rio Grande do Sul, aqui você já sai da maternidade sabendo se é gremista ou colorado. Aliás, essa é uma das principais perguntas quando se faz uma nova amizade por aqui.

Sendo assim, também tenho algo muito forte entre Brasil e Argentina. Cresci vendo a minha seleção deitar e rolar em Copas do Mundo. Lembro vagamente da família ajoelhada na sala na disputa de pênaltis de 1994. Sofri muito em 1998 e comemorei demais em 2002. No futebol, Argentina é e sempre será nossa maior rival.

Por esse motivo, sempre torci o nariz para Lionel Messi. Nunca consegui gostar, apesar de reconhecer tudo o que ele construiu no futebol até hoje. Sou muito mais Cristiano Ronaldo, primeiro por falar português e não ser argentino mas, principalmente, por ser obstinado a querer ser o melhor.

Em alguns momentos da vida eu realmente acredito que o esforço pode sim superar o talento. Mas neste caso, infelizmente, não. Eu finalmente me rendi a Lionel Messi.

Ele é o cara

Não adianta, ele é o cara. Depois da Copa de 2022 já não tinha mais discussão sobre essa rivalidade com CR7, mas algo dentro de mim ainda não admitia. Agora, beirando os 39 anos, existia uma certa dúvida sobre qual Messi veríamos na Copa e ele simplesmente está driblando toda e qualquer desconfiança.

A Argentina tem cinco gols em dois jogos até agora e são todos dele, que se torna o maior artilheiro em Copas. Isso é extremamente justo com a história do futebol.