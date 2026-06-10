Essa Copa precisa ser de Vini Jr.

Vini Jr é uma das grandes esperanças do Brasil na busca do Hexa. FREDERIC J. BROWN / AFP

É bem verdade que esta não é a temporada mais brilhante de Vini Jr. no Real Madrid. Mas vamos combinar também que foi longe de ser ruim.

O camisa 7 dos galáticos chega para a sua segunda Copa do Mundo sendo uma das principais esperanças do Brasil na busca pelo hexacampeonato. Sem Neymar como protagonista, é ele quem eu espero que assuma a responsabilidade.

Em 2022, no Catar, Vini ainda era muito "cru", com apenas 21 para 22 anos. Lógico que já se esperava bastante dele pelo talento que é, e ele ajudou dentro do possível. Mas naquela Copa ainda se esperava muito de Neymar como o grande cara.

Neste novo ciclo, o atacante vive um dos melhores momentos da carreira, tendo sido o melhor do mundo da Fifa em 2024. A camisa 10 do Brasil, por exemplo, só não será de Vinícius porque aos 45 do segundo tempo, Neymar foi convocado e o Vini, gentilmente, devolveu.

Eu confesso pra vocês que ainda espero aquele Vinícius Júnior brilhante do Real Madrid na Seleção Brasileira. Isso realmente ainda não aconteceu, mas torço muito para que seja nesta Copa.

Vini precisa encarar o Mundial como protagonista. É dele quem se espera muito. Ainda mais com um treinador que o conhece bem demais.

Minha grande esperança de Ancelotti no comando da nossa Seleção era extrair o melhor desse jogador, pois sabemos que ele tem bola para conduzir o Brasil ao Hexa.

Baila, Vini!