Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Esperança
Opinião

Essa Copa precisa ser de Vini Jr.

Jogador do Real Madrid chega para seu segundo Mundial com o peso de já ter sido melhor do mundo

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