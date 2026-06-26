Escale quem tem fome, Ancelotti!

Rayan brilhou na vitória do Brasil sobre a Escócia Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Eu sei que todos os holofotes estão em Vinícius Jr. e não podia ser diferente. O camisa 7 do Brasil está realmente mostrando a que veio, jogando leve e dividindo o ranking de artilheiros da Copa junto com outros craques como Mbappé e Haaland e por enquanto, só perde para Messi por um gol.

Também precisamos falar sobre a volta de Neymar em campo com a Seleção depois de mais de mil dias. É sempre especial e eu realmente acredito que ele ainda possa nos ajudar.

Mais do que esses destaques, precisamos falar também sobre Rayan. Eu confesso que estava com muitas dúvidas sobre ele substituir Raphinha. Achei que o garoto sentiu um pouco no jogo contra o Haiti, mas ali o Brasil ainda estava se encontrando em campo.

É nítida a nossa evolução da primeira partida até agora. Se eu fosse Ancelotti, talvez escalasse Luiz Henrique para começar contra a Escócia. Mas o italiano apostou em Rayan e ele correspondeu demais. O primeiro gol do Brasil é total mérito dele, que teve o ímpeto e a coragem de incomodar o adversário lá em cima.

Rayan encarou o jogo como Copa do Mundo mesmo e por ter ajudado já nos primeiros minutos do jogo, foi possível perceber que ele ficou mais leve ao decorrer da partida. Sou muito a favor de escalar quem tem fome, quem precisa mostrar, quem vai correr até o fim. Penso assim em relação a Endrick também. Talvez ele ainda não tenha tido a minutagem que merece, mas sempre que entra, mostra muita vontade de ajudar.

Estou feliz com o desempenho contra a Escócia e acho que Ancelotti acertou a escalação. Esse time ainda pode dar mais liga. Vamos por mais!