É impossível não pensar no Grêmio

Arthur segue com sua permanência em dúvida no Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Sei que já estamos totalmente no clima de Copa do Mundo, mas é impossível tirar totalmente a cabeça do nosso Tricolor.

Seria até saudável dar um descanso para a mente depois de um primeiro semestre tão desgastante. Mas a verdade é que a gente não consegue desligar totalmente.

Ainda mais quando se tem assuntos importantes que estão pendentes e ao mesmo tempo urgentes, como, por exemplo, a permanência de Arthur.

As notícias que surgem não são das melhores, mas mantenho um certo otimismo muito pelas atitudes do jogador. Ele quer muito ficar. É capitão aqui, se sente bem em Porto Alegre e, pelo que tem postado nas redes sociais, agora tem até um novo amor. O Grêmio ama!

Mas tem que se mexer se quiser ter Arthur por aqui. Não dá pra deixar tudo na conta do jogador. Sabemos que a vontade dele é continuar, mas o clube também precisa demonstrar desejo.

O camisa 8 é um dos melhores jogadores do time e seria um prejuízo enorme de qualidade se não conseguirmos mantê-lo por aqui.

Eu ainda não desisti

Uma pena que Villa não conseguiu se recuperar a tempo de ser convocado para a Copa do Mundo. Ele era figurinha carimbada para a seleção do Paraguai e o treinador Gustavo Alfaro esperou até o último instante para contar com o volante.

Mas o fato de não ter jogado nenhuma partida pelo Grêmio desde a sua volta aos treinamentos pesou bastante. Espero que Villa consiga voltar na ponta dos cascos depois da Copa.

Certamente vai ser um reforço para o time de Luís Castro e eu ainda não desisti da possibilidade vê-lo jogar com Arthur no meio-campo.