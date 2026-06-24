Cristiano Ronaldo enfim estreou na Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo enfim deixou sua marca nesta Copa do Mundo PAUL ELLIS / AFP

Ao mesmo tempo que exaltei Messi diante dos cinco gols marcados já nesta Copa do Mundo e também por ter se tornado o maior artilheiro da história dos Mundiais, falei no mesmo texto sobre a minha preferência por Cristiano Ronaldo.

Depois de uma estreia apagada diante da República Democrática do Congo com um empate meio amargo, o "robozão" finalmente estreou. Foi ele quem abriu o placar para a goleada por 5 a 0 contra o Uzbequistão e também atingiu uma marca histórica: CR7 se tornou o primeiro jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo.

Eu não tenho dúvidas que, conhecendo um pouco da trajetória que me faz admirar este cara, ele não deve ter conseguido dormir depois dos cinco gols marcados por Messi. Mas além disso, todas as grandes seleções estão sendo conduzidas por seus grandes craques.

A França por Mbappé, Noruega por Haaland, Inglaterra por Harry Kane, Brasil por Vini Jr. e por aí vai. Faltava ele. A pressão já estava grande pelos méritos dos seus concorrentes e ele, finalmente, correspondeu.

No auge dos seus 41 anos e em sua última Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo mostrou que ainda tem lenha pra queimar. O primeiro gol foi de centroavante. Um chute de primeira, bem posicionado. No segundo, um passe açucarado de Bruno Fernandes, daqueles que diz "vai e faz" e o cara não desperdiçou.

É lógico que meu coração é brasileiro e quero o hexa acima de qualquer coisa. Mas se não for possível chegar lá, pelo romantismo do futebol, Cristiano Ronaldo também merecia levantar a única taça que falta na sua carreira.