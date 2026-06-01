Chega de Luís Castro no Grêmio

Luís Castro tem acumulado resultados negativos. Jeff Botega / Agencia RBS

Deu. Acabou. Não há mais motivos para manter o técnico Luís Castro no comando do Grêmio, a não ser que queiram testar a paciência do torcedor, que já é pouca. Precisamos admitir que a ideia fracassou.

Foi uma boa tentativa de um projeto diferente. Mas a verdade é que, em campo, o time não tem absolutamente nada. Foi uma derrota constrangedora pro Corinthians, com mais de 40 mil pessoas na Arena. Aliás, foram mais de 100 mil gremistas dentro da nossa casa nos últimos quatro jogos.

Tirem esse treinador antes que a torcida abandone. São seis meses de trabalho e zero evolução. Luís Castro não sabe nem qual é o time titular do Grêmio. A direção vai desperdiçar um tempo precioso da parada para a Copa mantendo um treinador para dar mais tempo a um trabalho que todos já viram que não deu certo, menos os dirigentes do clube.

Essa teimosia me faz pensar que não demitem por conta do contrato absurdo que conseguiram amarrar com o treinador. É surreal pensar que homens experientes no futebol conseguiram a façanha de assinar um contrato com um técnico sem multa, mas que obrigatoriamente precisa pagar todo o contrato em caso de demissão.