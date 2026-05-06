Vitória sobre o Riestra tirou a zica do Grêmio fora de casa

Carlos Vinícius marcou seu gol depois de perder três tentativas de pênalti contra o Palestino. JUAN MABROMATA / AFP

Parece mentira: depois de mais de 100 dias o Grêmio voltou a vencer fora de casa, dessa vez diante do frágil Riestra, e assumiu a liderança momentânea do grupo da Sul-Americana. Vitória com placar elástico de 3 a 0 mas, apesar do resultado, o Tricolor teve problemas, principalmente no primeiro tempo.

Luís Castro apostou novamente em uma escalação com três zagueiros, mas deixou apenas Léo Perez como volante e demoramos bastante para encaixar a marcação.

Amuzu e Mec foram, sem dúvida, os melhores do Grêmio. Foi do belga a iniciativa do primeiro gol, ele sofreu o pênalti convertido por Carlos Vinícius. Confesso que me deu um frio na espinha quando vi o Vini pronto pra bater, mas dessa vez ele cravou.

O segundo gol veio da jogada dessa mesma dupla, de Amuzu para Mec e vice-versa. E o terceiro veio pra acabar com a seca de Braithwaite, que estava devendo um golzinho desde a sua volta de lesão. E foi um golaço!

Agora o Tricolor tem mais dois jogos na Arena para confirmar a primeira colocação do Grupo F. Essa vitória tirou a zica fora de casa, trouxe um certo alívio e nos deixa prestes a conquistar o segundo objetivo da temporada.

Depois do título gaúcho, é preciso confirmar o primeiro lugar do grupo na Sula para não colocar mais dois jogos no calendário e ir direto às oitavas. Agora é encarar o Flamengo pelo Brasileirão, possivelmente com casa cheia, e fazer o dever de casa. Ainda estamos longe de ser um time confiável, mas fizemos o que tinha que ser feito.