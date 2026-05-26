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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

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Opinião

Torcida do Grêmio pode fazer a diferença nos jogos que restam até a Copa

Mais de 37 mil gremistas empurraram o Tricolor contra o Santos

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