Torcida do Grêmio pode fazer a diferença nos jogos que restam até a Copa

Eu não tenho dúvidas que, quando a torcida do Grêmio faz a sua parte e acontece aquela sintonia entre o campo e a arquibancada, nós somos quase imbatíveis na nossa casa. Mais de 37 mil pessoas empurraram o Tricolor para a vitória diante do Santos. Foi uma festa absurda na arquibancada.
Antes do jogo começar, fogos de artificio deixaram o espetáculo ainda mais bonito. O jogo não foi nada fácil para o Grêmio. Inclusive, ficamos atrás do placar duas vezes, mas o torcedor não parou de cantar um minuto e a equipe correspondeu. O mesmo torcedor que vaiou o Caio Paulista, depois da sua falha, reconheceu a entrega do time em campo.
Temos mais dois jogos em casa até a parada da Copa do Mundo e dois objetivos. O primeiro é classificar para as oitavas da Sul-Americana sem precisar colocar mais dois jogos no calendário indo pra repescagem. Aliás, o mata-mata já começou, pois é decisão nesta terça-feira diante do City Torque. Basta vencermos para avançar. Luis Castro terá voltas importantes como Pedrinho e Gabriel Mec. Sei que o horário é ruim para a galera do interior e quem trabalha em horário comercial, mas quem puder se fazer presente, é de extrema importância.
Sábado temos o segundo objetivo: ficar longe da zona de rebaixamento. Uma vitória sobre o Corinthians nos deixaria mais confortáveis na tabela. Talvez esse seja o confronto mais difícil dessa sequência de quatro jogos que temos na Arena, mas o horário é perfeito pra quem mora longe. Penso que dá pra colocar mais de 40 mil pessoas nesse jogo das 17h30min.
Vencemos as duas primeiras batalhas, agora faltam mais duas. Dá pra dizer com tranquilidade que se o torcedor for para a cancha, o caminho fica muito mais fácil. Vamos, Tricolor!