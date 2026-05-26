Torcida do Grêmio pode fazer a diferença nos jogos que restam até a Copa

Jogadores reconheceram o apoio após a vitória sobre o Santos. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Eu não tenho dúvidas que, quando a torcida do Grêmio faz a sua parte e acontece aquela sintonia entre o campo e a arquibancada, nós somos quase imbatíveis na nossa casa. Mais de 37 mil pessoas empurraram o Tricolor para a vitória diante do Santos. Foi uma festa absurda na arquibancada.

Antes do jogo começar, fogos de artificio deixaram o espetáculo ainda mais bonito. O jogo não foi nada fácil para o Grêmio. Inclusive, ficamos atrás do placar duas vezes, mas o torcedor não parou de cantar um minuto e a equipe correspondeu. O mesmo torcedor que vaiou o Caio Paulista, depois da sua falha, reconheceu a entrega do time em campo.

Temos mais dois jogos em casa até a parada da Copa do Mundo e dois objetivos. O primeiro é classificar para as oitavas da Sul-Americana sem precisar colocar mais dois jogos no calendário indo pra repescagem. Aliás, o mata-mata já começou, pois é decisão nesta terça-feira diante do City Torque. Basta vencermos para avançar. Luis Castro terá voltas importantes como Pedrinho e Gabriel Mec. Sei que o horário é ruim para a galera do interior e quem trabalha em horário comercial, mas quem puder se fazer presente, é de extrema importância.

Sábado temos o segundo objetivo: ficar longe da zona de rebaixamento. Uma vitória sobre o Corinthians nos deixaria mais confortáveis na tabela. Talvez esse seja o confronto mais difícil dessa sequência de quatro jogos que temos na Arena, mas o horário é perfeito pra quem mora longe. Penso que dá pra colocar mais de 40 mil pessoas nesse jogo das 17h30min.