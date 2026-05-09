Qual é a próxima aposta de Luís Castro no Grêmio

Luis Eduardo foi testado no esquema de três zagueiros em treinamento no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Que o técnico Luís Castro não tem pudor nenhum em escalar a gurizada da base, não é mais novidade pra ninguém. Afinal, esse foi um dos objetivos traçados em sua contratação.

Está mais do que claro que, para o treinador, o que conta não é o valor do salário e nem o tempo de clube, mas sim o desempenho nos treinamentos. E é com essa metodologia que o português vai, aos poucos, rejuvenescendo o time titular do Grêmio.

Sua próxima aposta será em Luis Eduardo, de 18 anos, o garoto teve poucas oportunidades entre os titulares nesta temporada, mas tem chamado a atenção nos treinamentos e, segundo a reportagem do colega Marco Souza de Zero Hora, o moleque foi testado no esquema de três zagueiros nos treinamentos da semana. Além dele, Balbuena também foi testado junto de Gustavo Martins e Viery.

Confesso que seria uma grande novidade, pois na hierarquia dos jovens, vejo Luis Eduardo como um dos mais promissores, mas como havia uma concorrência grande, não esperava vê-lo entre os 11 neste momento, ainda mais contra o Flamengo. Porém, acredito muito no potencial do garoto, que é um dos mais elogiados entre a garotada e se destaca pela velocidade, leitura de jogo, antecipação e, principalmente, liderança. Não é a toa que foi capitão nas seleções de base.

Sabemos do "poderio" do ataque do Flamengo que, pra mim, conta com um dos maiores centroavantes do país, o Pedro. Não tenho dúvidas que a nossa defesa será bastante exigida no próximo domingo. Mas acredito que o guri pode desempenhar um bom papel e botar de vez uma pulguinha atrás da orelha do treinador.