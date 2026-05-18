O Grêmio de Luís Castro joga muito pouco

Grêmio é um time arrastado, lento e modorrento. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

Quando o Tricolor estava fazendo uma para Deus ver, Wagner Leonardo, um dos investimentos mais caros dos últimos tempos, entregou a paçoca mais uma vez.

Vamos combinar que o Grêmio só não perdeu esse jogo porque tem um grande goleiro. Estou torcendo muito para que Weverton esteja na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Ele merece. Se não fosse ele, a situação estaria muito pior.

Alguém consegue explicar a escalação? Por que Gabriel Mec foi para o banco? Qual a explicação? O guri evolui a cada jogo e a recompensa é ir para o banco? Isso é inacreditável.

A verdade é que a gente tem que comemorar esse ponto, porque jogamos para perder e merecíamos ter perdido. É um ponto que nos tira momentaneamente da zona de rebaixamento, mas é sofrível assistir aos jogos do Grêmio.

A impressão é que a gente não tem nada coletivamente. É um time arrastado, lento e modorrento. Quando finalmente saímos na frente, Wagner Leonardo vai lá e entrega tudo. O Bahia ainda teve chance de virar o jogo, mas a trave também nos ajudou.

Pontos obrigatórios

Temos duas partidas em casa em que obrigatoriamente precisamos somar seis pontos. Na parada para a Copa do Mundo tem que resetar tudo. Não há nenhuma condição de jogar desta forma.

O Grêmio é um time extremamente inconfiável, com total assinatura do treinador. O trabalho de Luis Castro é muito aquém do que o torcedor merece.