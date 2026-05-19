Luís Castro é um homem de sorte 

Treinador comemorou o empate contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Sabe quando a vida é generosa contigo e te dá oportunidades de ouro para que você consiga melhorar aquela situação que ainda te causa um certo incômodo? Pois o universo tem sido assim com o treinador do Grêmio. Por vezes ele aproveita, por outras, não.

Como na sequência maravilhosa que o Tricolor teve para criar uma gordurinha no Brasileirão e viu pela frente Bragantino, Chapecoense e Vitória, dois deles em casa. Se tivéssemos aproveitado a grande oportunidade que a vida nos deu, certamente não estaríamos fazendo contas para não ficar na zona de rebaixamento.

Mas o bom do esporte é que sempre há uma nova oportunidade para fazer melhor. Como essa que o Grêmio terá pela frente antes da parada para a Copa do Mundo. O time de Luís Castro terá quatro jogos na Arena. Dois para confirmar a vaga às oitavas de final da Sul-Americana sem precisar passar pelo constrangimento da repescagem e dois para sair da parte debaixo da tabela do Brasileirão.

Vamos combinar que é o mínimo que o torcedor espera para esse primeiro semestre, né? Desses quatro jogos, vejo o confronto contra o Corinthians como o mais difícil. Mas olha só como o universo é realmente generoso: essa partida é a última dessa sequência. Ou seja, Luís Castro ainda terá outras três oportunidades para acertar o time antes de enfrentar os paulistas.

Mesmo que o Grêmio esteja longe de apresentar um futebol confiável, é inegável que é uma excelente chance para fazer as pazes com o torcedor e ir para a parada para a Copa do Mundo com a cabeça apenas nos jogos do Brasil. Quatro jogos dentro da Arena, quatro oportunidades para cumprir os objetivos e tentar os 100% de aproveitamento neste recorte das competições.

Aproveite as oportunidades que a vida te dá, Luís Castro. A sorte está contigo.