Hoje é totalmente na conta de Luís Castro

Técnico Luís Castro viu o Tricolor empatar por 2 a 2 com o City Torque. Renan Mattos / Agencia RBS

O futebol é simples, se tu escalares os melhores, a chance de ganhar é muito maior. Entendo que o calendário é apertado e os jogadores não conseguem jogar todas as partidas, mas só Luís Castro não enxerga que Gabriel Mec é titular absoluto neste time do Grêmio. Ele já não tinha jogado contra o Santos por suspensão, era quase óbvia sua escalação no time titular desta terça-feira (26).

O primeiro tempo foi vergonhoso, tomou uma roda do City Torque na Arena. Na segunda etapa, o Grêmio melhorou muito com as entradas de Arthur e Mec, mas acabou tomando um gol de falta em chute inalcançável para o goleiro Weverton.

O Tricolor ainda teve um pênalti em cima de Braithwaite, conseguiu empatar a partida, mas, por ter colocado o primeiro tempo no lixo, o Grêmio vai precisar colocar mais dois jogos neste calendário insano, passar novamente pelo constrangimento da repescagem e isso é totalmente culpa do treinador.

Tínhamos objetivos claríssimos até a parada da Copa do Mundo e um deles não foi conquistado por pura incompetência da comissão técnica. É um grupo pífio da Sul-Americana, na qual o Tricolor deveria nadar de braçada pelo tamanho da sua história e investimento, mas não conseguiu e isso é extremamente vergonhoso.

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Inexplicável

A grande verdade é que o Grêmio consegue um e outro resultado, mas tem atuações inexplicáveis contra times frágeis e, neste terça-feira, na Arena, para quase 20 mil pessoas, foi mais um show de horror.