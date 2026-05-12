Grêmio precisa entender o buraco em que se meteu

Time de Luis Castro não viu a cor da bola diante do Flamengo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Foi feio, muito feio. O jogo do Grêmio contra o Flamengo não foi apenas um choque de realidade para a distância dos dois clubes atualmente, mas também para entendermos o tamanho do buraco em que estamos inseridos nessa altura do campeonato.

Por mais que o discurso da direção seja de um ano de reconstrução, tenho certeza que nenhum gremista que começou o ano empolgado com as contratações, imaginaria terminar a 15ª rodada do Brasileirão no Z-4. Inclusive, passamos esses cinco meses de 2026 cogitando a possibilidade do rival estar nela e esquecemos de olhar para o nosso próprio nariz.

É assustador ver a facilidade que o Flamengo teve dentro da nossa casa, mas essa partida está longe de ser um caso isolado. O Grêmio não parece mostrar evolução em campo nem mesmo quando ganha.

Todas as nossas vitórias custam muito caro para os adversários. Infelizmente, Luís Castro ainda parece estar longe de encontrar o modelo de time mais consistente. O próprio técnico disse que este é um dos trabalhos mais difíceis da sua carreira.

O pior de tudo é que o treinador vendeu a ideia de que o time poderia lutar na parte de cima da tabela. Mas o Grêmio aparentemente vai brigar na parte baixa da tabela pelo terceiro ano seguido. Entendo o momento de "travessia", tenho certeza que o torcedor também entende. Aliás, não pedimos títulos nesta temporada, só queríamos um ano tranquilo.

Mas o Grêmio dá sinais de que a vida do torcedor em 2026 não será nada fácil. A única coisa que eu peço é que encarem as dificuldades com seriedade. Não tratem a zona de rebaixamento como circunstancial, o Inter fez isso ano passado e quase pagou caro por isso.