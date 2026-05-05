Grêmio precisa atravessar a arrebentação de vencer fora de casa

Luís Castro atravessa jejum de mais de 100 dias sem vencer fora de casa sob comando do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Primeiro de tudo, queria dizer que antes do começo do jogo contra o Athletico-PR no último sábado (2), eu assinaria o empate. Pois o confronto era contra um dos melhores mandantes do Brasileirão que conta com o artilheiro da competição em ótima fase.

Porém, por causa do contexto da partida, com a expulsão de Esquivel, é fato que o Grêmio perdeu uma grande oportunidade para conquistar os primeiros três pontos fora de casa neste campeonato e subir na tabela de classificação.

Agora, acabou o prazo e chega de desculpas. O nosso retrospecto longe da Arena é inaceitável e beira o constrangedor. Se ainda fizéssemos um enfrentamento que nos trouxesse um pouco de alento, a gente até suportaria, mas nem isso.

Santos não fez uma defesa no sábado, mesmo o Grêmio tendo vantagem numérica. Os gols que perdemos foram por incompetência de André Henrique, que cabeceou livre para fora, e de Willian, que deu uma paulada na cabeça do marcador do Furacão. É pouco. Pouquíssimo. Quase nada.

Aí eu tenho que ouvir o Vitor Severino na coletiva dizer que ninguém fala que a equipe está há mais de 100 dias sem perder na Arena. Bom, parabéns pelo mínimo! Era só o que faltava mesmo também não conseguir vencer em casa, onde sempre fomos soberanos. Já não vencemos o Bragantino e o Remo, né?

A grande verdade é que o trabalho desta comissão técnica é fraquíssimo até o momento. Estamos atrás de times muito piores que o nosso no Brasileirão e flertando com a zona de rebaixamento. Se estão achando bom, é melhor rever seus conceitos.

Nesta terça-feira (5), o Grêmio enfrenta o poderoso Riestra na Argentina e precisa vencer se quiser se classificar em primeiro do grupo da Sul-Americana. Está aí mais uma oportunidade pra começar a mudar esse cenário frustrante.