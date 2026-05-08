Ele não fala português, mas já aprendeu a língua do Grêmio 

Amuzu já tem sete gols com a camisa do Grêmio nesta temporada Renan Mattos / Agencia RBS

Quem não desconfiou da contratação de Amuzu, na temporada passada, que atire a primeira pedra. E quem me disser que conhecia o jogador antes de chegar aqui, provavelmente estará contando uma daquelas "histórias de pescador".

Eu nunca tinha ouvido falar de Francis Amuzu e confesso que tive os dois pés atrás com sua chegada, principalmente pela questão de adaptação. O Grêmio já tinha surpreendido a todos com a contratação de um dinamarquês. Mas Braithwaite tem um espanhol quase perfeito e hoje em dia já se vira muito bem no português.

Amuzu é uma completa novidade. Um belga-ganês que não fala nem bom dia, mas já entendeu perfeitamente a língua dos gremistas.

A chegada não foi lá muito tranquila, o camisa 9 teve sim algumas dificuldades na chegada em Porto Alegre, principalmente para se comunicar. Poucos atletas falavam inglês no vestiário gremista. Foi só depois da janela de setembro do ano passado que ele começou a ter mais parceria.

Amuzu demorou um pouco para se adaptar, eu mesma já estava quase desistindo dele. Mas penso que Mano Menezes tem grande contribuição para a evolução do atacante. O técnico entendeu as dificuldades do jogador e conseguiu lapidá-lo. Quando assumiu a titularidade, poucas vezes saiu.

Hoje a gente vê um cara totalmente adaptado, leve e que tem total apoio dos gremistas e do grupo de jogadores. Amuzu virou xodó mesmo sem falar duas palavras em português. Seu desempenho em campo é mais do que suficiente para o torcedor.

Já são sete gols na temporada de 2026 entre Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Com gols também em Gre-Nal.

A maior prova da evolução de Amuzu veio esta semana. Primeiro que, na companhia de Gabriel Mec, decidiu um jogo embaçado para o Grêmio diante do Riestra na Argentina e, no dia seguinte, foi convocado pela primeira vez para defender a seleção de Gana em amistoso, às vésperas da Copa do Mundo.