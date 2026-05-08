Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Queridinho
Opinião

Ele não fala português, mas já aprendeu a língua do Grêmio 

Amuzu desponta como titular absoluto e vira xodó da torcida

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS