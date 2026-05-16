Depois das zebras, sobrou espaço para o sonho tricolor

Grêmio goleou o Confiança por 3 a 0 pela quinta fase da Copa do Brasil. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Futebol é realmente maravilhoso. A gente pode não jogar nada, mas basta uma rodada um tanto quanto curiosa na Copa do Brasil para que os torcedores da dupla Gre-Nal se iludam um pouquinho. Li a coluna do meu amigo e colega Vagner Martins e abri um honesto sorriso.

Não tenho dúvidas que ele sabe das limitações e dificuldades do time do Inter, mas o futebol por vezes é tão improvável que nos permite sonhar um pouco além. Quem imaginaria que o modesto Vitória fosse eliminar o poderoso Flamengo da Copa do Brasil? Nesta semana mesmo eu escrevi neste espaço sobre a distância do time carioca para os demais mortais do futebol brasileiro.

Quem imaginaria também que a Chapecoense reverteria o resultado do Botafogo? Ou então que o Juventude batesse o São Paulo com direito à demissão de treinador? É por essas e outras que em copas, tudo pode acontecer. Não está errado o torcedor que acredita. Ou vocês acham que os corintianos e vascaínos imaginavam estar na final do ano passado? Difícil pensar que sim.

Sorriso

É bem verdade que o Grêmio não joga maravilhas, pelo contrário, é um time que não passa nenhuma confiança ao seu torcedor. Mas em uma rodada cheia de zebras, fez o seu torcedor esboçar um sorriso e pensar, "será?" E vamos combinar que no torneio mais imprevisível do país, talvez nunca seja inteligente duvidar de um pentacampeão. Pra cima deles, meu Grêmio!