As dificuldades que o Grêmio encontrará em Curitiba

Luís Castro também será ausência na casamata. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Mas os problemas vão muito além dessa campanha ruim para o jogo deste sábado, em Curitiba. Afinal, o time não vai contar com seus principais jogadores. Aliás, nem o técnico Luís Castro estará presente na casamata, pois terá de cumprir suspensão.

Carlos Vinícius e Viery estão fora pelo terceiro cartão amarelo. Amuzu e Arthur, por lesão. Aliás, estou acendendo uma velinha desde já para que esses dois se recuperem o quanto antes. Com quatro dos principais jogadores fora, já se imagina o nível de dificuldade que o Grêmio vai enfrentar. Mas, sinceramente, espero que Luís Castro faça o simples na escalação.

Wagner Leonardo no lugar de Viery. Pérez e Nardoni como os volantes, com Gabriel Mec à frente deles, Braithwaite no lugar do Vini e Pavon no lugar de Amuzu. Sim, sem Amuzu, eu voltaria com o argentino em sua posição de origem e colocaria Marcos Rocha como lateral. É a única alternativa que vejo para não usar Tetê, já que o treinador não abre mão de usar os pontas e não muda nunca o esquema tático.

Na última vez que estive na Arena da Baixada, eu trouxe os três pontos. Aliás, ultimamente o Grêmio tem se dado bem lá, por incrível que pareça. Vou estar em Curitiba de folga e vou ao jogo, pois quem ama perdoa e faz muito tempo que não vejo o Tricolor sem ser a trabalho.