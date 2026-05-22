Arthur está próximo de retornar ao time de Luis Castro Lucas Uebel / Grêmio

Ora, como assim? Será que estamos vendo os mesmos jogos do Grêmio com Léo Perez e Noriega? É evidente que vale e, digo mais, a permanência de Arthur, para mim, seria comemorada como contratação.

Compreendo quem questiona os valores que, aliás, ainda nem foram acordados, pois várias possibilidades podem acontecer nesta negociação. É possível que o atleta rescinda contrato com o time italiano e o Tricolor desembolse "apenas" luvas.

Mas também é possível que a Juventus exija um valor para liberá-lo. A questão é que o Grêmio não vai conseguir contratar um jogador com a mesma qualidade de Arthur pagando pouco. Concordo que não devemos fazer loucuras financeiras, afinal, já fizemos uma pagando US$ 8 milhões por Nardoni. E aí eu pergunto para você que está lendo, o argentino joga mais do que o brasileiro?

Por favor, não me enlouqueçam. Arthur é uma ilha de qualidade neste time do Grêmio. Basta olhar a dificuldade que o meio-campo tem quando ele não joga. Eu até entendo os questionamentos do ano passado quando ele foi contratado, afinal, estava um tempo sem jogar e não sabíamos em qual condição chegaria em Porto Alegre. Mas quando chegou foi fundamental para o time não ir ladeira abaixo.