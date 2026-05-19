Ancelotti fez justiça ao convocar Weverton

Goleiro do Grêmio foi convocado para a Copa do Mundo de 2026. André Ávila / Agencia RBS

É normal que a gente veja injustiça no mundo da bola. Não somente nos resultados em campo, mas também em convocações para competições importantes.

Há quem diga que o Neymar, por exemplo, não merecia ser convocado pelo que está jogando. Mas se tem algo extremamente justo na lista do Ancelotti é a convocação de Weverton.

Falei aqui na coluna após jogo contra o Bahia que o goleiro do Grêmio merecia demais estar na lista da Copa pelo que vem entregando no clube. E aí a gente entra em uma conversa muito mais profunda.

Eu realmente não sei as crenças de quem lê este texto neste momento. Mas eu tenho pra mim que tudo o que for destinado pra nós, dá um jeito de nos encontrar.

Weverton é um enorme goleiro, além de muito vencedor. Mas já estava em um fim de ciclo no Palmeiras. Havia, inclusive, perdido a posição para o mais jovem Carlos Miguel. Por acreditar no seu potencial e achar que ainda poderia ser titular em algum grande clube do Brasil, Weverton pediu para vir para o Grêmio.

Aqui ele enfrentou algumas dificuldades iniciais, tudo dentro da normalidade de quem estava há um tempo sem jogar. Mas quando pegou o ritmo, virou milagreiro. É ele quem vem salvando a pele do treinador para que os resultados não sejam piores.

Weverton acreditou que podia e o universo conspirou para que ele voltasse à Seleção Brasileira na chamada mais importante da temporada. Nunca havia sido convocado por Ancelotti, mas entrou na lista que mais importava. Entrou pelo currículo de um atleta vencedor, claro, mas também pelo momento incrível que vem tendo.

Feliz em saber que o Grêmio fez parte dessa bonita história. Que ele leve muita sorte na busca para o Hexa! Parabéns, Weverton!