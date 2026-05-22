Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Resiliência
Opinião

A redenção de Cristian Pavon no Grêmio

Argentino conseguiu dar uma volta por cima que poucos atletas "perseguidos" conseguiram

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS