A redenção de Cristian Pavon no Grêmio

Pavon marcou gol depois de mais de 1 ano sem balançar as redes. Lucas Uebel / Grêmio

Que atire a primeira pedra quem nunca reclamou de Pavon. O agora lateral-direito do Grêmio já passou por poucas e boas nesses dois anos de clube. Chegou com boa expectativa, como um jogador de Copa do Mundo, embora já tivesse a desconfiança da torcida do Galo.

Aqui em Porto Alegre, fez gol na estreia, foi titular com todos os treinadores que trabalhou, caiu de produção e viu uma Arena inteira vaiá-lo, mas com uma resiliência que poucas pessoas tem, o argentino conseguiu dar a volta por cima e fazer as pazes com o torcedor.

Tenho falado nos meus espaços que Pavon é o menor dos problemas do Grêmio, muito pelo contrário. Se tivéssemos mais "Pavons" em campo, teríamos um time com muito mais brio. É bem verdade que ele tem suas limitações técnicas, mas é um jogador de muita entrega. Nunca o vi com preguiça ou caminhando em campo.

Ele sempre se doa em toda e qualquer dividida e é isso é a cara do Grêmio. O torcedor aceita jogador com limitações, mas jamais alguém que não se doe pela camiseta. Além do fato que saiu da sua posição de origem pra se expor ainda mais como lateral-direito. Comprou a ideia do treinador e arriscou sua permanência no clube pra ajudar o time. Isso é louvável.

Pavon é de grupo. Bom de vestiário. Não tem como pensar diferente quando, depois do gol contra o Palestino, todos os jogadores em campo foram abraçá-lo, inclusive o Weverton, que atravessou o campo para festejar com o companheiro. Ele precisava daquilo e o grupo abraçou.

De fato, eu não lembro de algum jogador que conseguiu dar a volta por cima dessa forma. Sempre que a torcida ou a imprensa começa a pegar no pé de algum atleta, muitas vezes de forma justa, é questão de tempo para que o seu prazo no clube se acabe.

Pavon renasceu das cinzas e foi abraçado por todos por sua resiliência. O torcedor reconheceu. Que seja um gol de alívio e de muita confiança pra ele a partir de agora.