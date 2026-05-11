A dura realidade da distância entre Grêmio e Flamengo

Grêmio cedeu três pontos em casa para o Flamengo. Duda Fortes / Agencia RBS

É difícil aceitar, eu sei, mas no momento a distância do Flamengo para os times brasileiros é absurda. Infelizmente, os caras entenderam o seu tamanho e se organizaram a ponto de papar todos os títulos que disputam.

Sei que é duro de aceitar, pois já vimos grandes enfrentamentos do Grêmio contra os cariocas. Inclusive, já vencemos uma Copa do Brasil calando um Maracanã lotado, mas a realidade atual é completamente diferente.

A distância entre os times é tão grande que chego ao ponto de dizer que, com todas as suas limitações e mesmo perdendo, o Tricolor fez um enfrentamento de caráter diante do Flamengo, neste domingo (10), na Arena.

Como foi o jogo

Luís Castro novamente escalou um time com três zagueiros, que fizeram de tudo para segurar o poderoso ataque do adversário. O time carioca criou inúmeras oportunidades já nos primeiros minutos de jogo.

Enquanto isso, o Grêmio se defendia como podia e tentava alguns escapes na velocidade de Gabriel Mec e Amuzu. Não dá para dizer que não tivemos oportunidades, mas bem distante de balançar as redes.

A dureza é que essa derrota nos deixou na zona de rebaixamento, e agora será preciso buscar os pontos fora de casa. A verdade, contudo, é que o problema não foi ter perdido para o Flamengo em Porto Alegre, mas sim não ter vencido Bragantino e Remo, em casa, e Chapecoense, fora. Ou seja, se tivéssemos feito nossa obrigação, não estaríamos nessa situação agora.

Enfim, infelizmente essa é a dura realidade de dois times que, na história do futebol, já estiveram na mesma prateleira, mas hoje têm um abismo entre si.