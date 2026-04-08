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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Paixão Tricolor
Opinião

Três motivos para o Grêmio escalar reservas na estreia da Sul-Americana

Tricolor começa a competição fora de casa diante do Montevideo City Torque e deve ter um time completamente alternativo

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