Tenho dúvidas se este meio-campo do Grêmio vai funcionar

Luis Castro tem rodado bastante as peças no meio-campo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Eu sei que foi apenas o segundo jogo seguido com três volantes. Sei também que as peças escaladas na terça-feira não devem ser as mesmas se pensarmos em um time titular.

Mas tenho minhas desconfianças se um esquema assim funcionará como se espera. Defensivamente acho que ajuda muito, principalmente com Noriega se posicionando mais entre os zagueiros. Mas ofensivamente tenho sérias dúvidas.

Vamos combinar que Luis Castro errou ao escalar essa formação contra o frágil Riestra. Como falei outro dia, se tirasse o Weverton do time ninguém sentiria.

O adversário não ofereceu perigo algum ao gol gremista, também acho que o treinador demorou demais pra perceber isso e no time. Mas o que mais me intriga é que me parece um meio-campo extremamente engessado, sem passes em profundidade.

Mesmo que tenhamos Noriega, Arthur e Nardoni, nenhum deles dá poder ofensivo e isso é muito prejudicial aos atacantes. Repito o que escrevi essa semana, temos um dos melhores centroavantes do Brasil e é inadmissível que o time não jogue pra ele.

Sem objetividade

Penso que se Luís Castro quiser manter a formação com três volantes, deveria abrir mão de um dos pontas para colocar um meia com características de criação. Aí poderia ser Monsalve ou Gabriel Mec. Tetê não vem entregando o que o torcedor espera e Enamorado ainda tem suas oscilações. Penso que vale o teste, nem que seja ao decorrer do jogo.