Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Cautela?
Opinião

Se a demora do patrocínio master para o Grêmio for por prudência, eu compreendo

Direção passada do Tricolor embarcou em contratos furados com duas marcas aleatórias e ficou no prejuízo

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