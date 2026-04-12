Que Deus perdoe esse Gre-Nal ruim

Foram poucas vezes que vi um jogo entre Grêmio e Inter tão carente de qualidade. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Olha, eu tenho 37 anos de idade e 16 de profissão. Já vi muitos clássicos na vida e, do que me lembro, foram poucas vezes que vi um jogo entre Grêmio e Inter tão carente de qualidade.

Já vimos goleadas de cá, de lá, jogo pegado, brigado, com várias expulsões e de todas as formas. Mas no Gre-Nal 452 deu pena da bola.

Luís Castro mudou um pouco a maneira de jogo, principalmente no meio-campo. Entrou com três volantes e com os pontas fechando um pouco mais. Na minha opinião, essa mudança de posicionamento prejudicou Amuzu, que é um dos atacantes mais agressivos pela extrema e foi pouco acionado.

Eu realmente não sei mais o que falar sobre Tetê, não entendo a escolha dele para iniciar o jogo. Carlos Vinícius passou fome mais uma vez. Impressionante ter um centroavante como ele e não conseguir fazer a bola chegar.

Na defesa, Noriega ajudou muito na composição da zaga, mas Gustavo Martins fez uma partida abaixo da crítica. Praticamente todas as oportunidades do Inter vieram de um erro dele.

Pouco agredimos. Tivemos apenas uma oportunidade vinda de um escanteio no qual Rochet fez boa defesa e Nardoni perdeu no rebote.

O empate ficou de bom tamanho pelo que as duas equipes produziram, mas é extremamente preocupante a falta de resultado e desempenho do Grêmio nos últimos jogos.

É bem verdade que a semana poderia ter terminado muito pior se tivéssemos perdido o clássico, mas eu não vou me contentar com isso, pelo contrário. Luís Castro precisa corrigir a rota urgentemente.