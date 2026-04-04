Precisamos falar sobre Tetê

Tetê chegou como uma grande contratação do início da temporada Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Eu sei que Luís Castro revelou em sua coletiva após a derrota para o Palmeiras que Tetê está passando por alguns problemas pessoais. E é exatamente por isso que eu acho que vale o debate sobre a utilização do jogador, principalmente no time titular, neste momento. Se não está bem, não seria melhor preservá-lo? Penso que poderia evitar exposição de mais uma atuação ruim do atacante.

Tetê é patrimônio do Grêmio. Uma joia da base que saiu do clube sem nunca ter vestido a camisa do profissional e, na época, muito se questionou por quais motivos o então técnico Renato Portaluppi não dava chances ao garoto.

Deixou uma boa grana nos cofres do clube e muitas dúvidas no íntimo do torcedor do que poderia ter sido se tivesse oportunidades no profissional, se já na base, conseguiu chamar a atenção de fora por grandes cifras.

Pois bem, anos depois o Grêmio faz um esforço gigantesco para trazê-lo de volta, mais maduro e mais experiente para então, finalmente, realizar o seu sonho estar entre os profissionais do clube. Tetê chegou no início de 2026 como uma das grandes contratações para a temporada. Na minha mente, seria titular com folga. Aos 26 anos, ainda tinha muita lenha pra queimar. Talvez a melhor idade da forma física de um jogador de futebol.

Mas infelizmente a realidade foi bem diferente da imaginação. Tetê tem apenas dois gols com a camisa do Grêmio e suas atuações estão bem abaixo do que se espera. Mostra habilidade, mas tem muitas dificuldades para ajudar na marcação e mesmo em sua maior característica, do um pra um, não está conseguindo performar. Perdeu espaço no time titular de forma justa para Enamorado e tem sido alvo de muitas críticas por parte da torcida e opinião pública.