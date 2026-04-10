Precisamos falar sobre o trabalho de Luís Castro no Grêmio

Treinador reconheceu o fraco desempenho do Grêmio na estreia da Sul-Americana. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Eu juro para vocês que tento ter paciência e pensar em um projeto a longo prazo, mas é impossível aceitar o desempenho do Grêmio nas últimas partidas. A impressão que eu tenho é que o próximo jogo será sempre o pior. Saí da Arena no domingo, depois do empate contra o Remo, com a sensação de que fizemos uma das piores partidas do ano. Mal sabia eu que conseguiríamos superar o desempenho pífio na estreia da Sul-Americana.

Luís Castro escalou uma equipe com mais titulares do que era esperado, começando por Weverton. Uma zaga experiente com Balbuena, Kannemann e ainda Marcos Rocha na direita. O meio-campo tinha Noriega e Arthur, enquanto o ataque com Enamorado e Tetê. Na segunda etapa, Amuzu, Mec, Noriega e Monsalve entraram no jogo. Tudo isso pra dizer que, mesmo assim, o Grêmio fracassou diante do modesto Montevideo City Torque.

O mais assustador é que estamos patinando contra times muito frágeis. Depois do título do Gauchão, o time de Luís Castro só teve uma vitória em sete jogos em uma sequência de Bragantino, Chapecoense, Vitória, Vasco, Palmeiras, Remo e City Torque. É muito pouco. É preciso dizer que o trabalho até então é muito aquém das expectativas, mesmo com todo investimento feito neste início de temporada.

A verdade é que Luís Castro está muito pressionado. Na minha bolha de gremistas, é difícil encontrar alguém que acredite que o português vai tirar mais do time, pois o que se vê em campo é uma equipe que caiu muito de rendimento desde a final do Gauchão. E nem dá pra dizer que antes estava jogando mil maravilhas, mas o técnico havia encontrado alternativas naquele momento que fizeram o Grêmio buscar o título.

Não acho que o treinador carrega toda a culpa pela falta de desempenho e resultados. Os jogadores também estão devendo bastante e a direção tem sua parcela. Mas a gente sabe muito bem em quem a bomba estoura quando as coisas não acontecem.

No sábado, Luís Castro e Grêmio têm uma grande oportunidade para dar uma resposta a todos. Uma vitória no Gre-Nal significa indignação, alívio e principalmente, continuidade. É preciso chacoalhar o ambiente e focar todas as energias para sair do Beira-Rio com os primeiros três pontos fora de casa neste Brasileirão.