Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

PRESSÃO TOTAL
Opinião

Precisamos falar sobre o trabalho de Luís Castro no Grêmio

Depois de quatro jogos sem vitória, a sensação é que o time não consegue mais evoluir

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