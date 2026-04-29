Por que o Grêmio deve olhar com carinho para a Sul-Americana

Luis Castro poderá mesclar o time em maratona de jogos Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Que o calendário do futebol é insano, todo mundo sabe. E pra quem tem um grupo curto, como nós temos, não há muito pra onde correr. O Grêmio precisará, sim, escolher suas batalhas.

Na última vez que jogamos fora de casa pela Sul-Americana, Luís Castro mesclou bastante o time, afinal, naquele momento a prioridade era o Brasileirão, em uma semana Gre-Nal. Mas desta vez, mesmo que a situação no Brasileirão não seja das mais confortáveis, o Grêmio precisará priorizar a competição internacional se quiser classificar para a fase de mata.

Atualmente, o Tricolor é o segundo colocado do Grupo F, com três pontos. O primeiro é o City Torque, com seis, clube que perdemos na estreia, naquele jogo melancólico lá no Uruguai. Todos sabemos que na Sul-Americana somente o primeiro lugar classifica para as oitavas. O segundo disputa a tal da repescagem, que coloca mais dois jogos neste calendário insano, o que convenhamos, seria péssimo pra nós.

Já sabemos que Amuzu será preservado neste jogo após a paulada que sofreu no domingo, contra o Coxa. Mas Carlos Vinícius e Viery devem ser presenças confirmadas, já que estão suspensos pelo Brasileirão. Acho que Luís Castro deveria escalar o que tiver de melhor à sua disposição. Infelizmente a derrota pro Torque na estreia nos fará esticar a corda nos demais jogos. Não podemos correr o risco e o constrangimento de disputar a repescagem nesse grupo horroroso.

Já falei aqui algumas vezes e repito: o Grêmio precisa olhar com carinho para a Sul-Americana. É um título que ainda não temos, que dá vaga para a Libertadores e para a Recopa. Além de ter uma compensação financeira interessante a cada jogo, e ainda tem possibilidades de agregar valor no ranking da Conmebol, caso a gente sonhe em disputar o novo Mundial de Clubes algum dia. Sei que esse início de competição beira à depressão, com jogos ruins, estádios vazios e tudo mais. Mas depois ela ganha um preço bacana.

Aliás, vamos combinar que a Sula talvez seja a única chance de sonhar com um título nesta temporada.