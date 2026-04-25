O que acho sobre a titularidade de Gabriel Mec

Gabriel Mec iniciou a jogada do primeiro gol do Grêmio diante do Confiança, na Arena Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Acho que todo mundo concorda que o esquema com três volantes faliu. O Grêmio não venceu nenhuma partida com essa formação. Se ainda justificasse defensivamente, até vai, mas não.

Contra o Cruzeiro, o Tricolor foi um time exposto, que deixou muitos espaços aos principais jogadores do adversário. Contra o Confiança, Luis Castro mudou.

Gabriel Mec ganhou oportunidade entre os 11 em uma posição que o próprio treinador encontrou para ele ao decorrer da temporada. Normalmente, Mec jogava pelas pontas, mas foi no meio que ele mais rendeu. Tudo começou na partida contra o Juventude, na semifinal do Gauchão. Ali o garoto mostrou que poderia se candidatar para novas oportunidades.

Porém, Luis Castro ainda tinha Monsalve e Willian como suas principais alternativas para aquela função. É preciso dizer que Monsalve teve uma boa sequência como titular. Ele até foi bem no início, mas depois ficou aquém do que o time precisa. No último jogo, ficou de fora até mesmo da lista de relacionados. Riquelme foi o escolhido para compor o grupo.

Willian está voltando de lesão mas, sinceramente, não o vejo ali. Minha leitura é que o próprio Luis Castro não pensa nele como um meia titular, pois na maioria das vezes em que foi utilizado, entrou ao decorrer do jogo ou foi titular com o time reserva.

Gabriel Mec está longe de ser a solução dos problemas do Grêmio. Até porque ainda é um garoto, é óbvio que vai oscilar. Mas penso que ele merece ao menos ter uma sequência digna na posição para termos uma melhor ideia se vai funcionar ou não. No primeiro jogo, partiu da individualidade dele o lance do primeiro gol. Certamente isso vai dar confiança, com os pés no chão, para uma continuidade.

Bota o guri pra jogar, Mister!