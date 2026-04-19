Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Sob pressão
Opinião

Ou Luís Castro muda ou o Grêmio muda Luís Castro

Time do técnico português conquistou apenas dois pontos fora de casa em sete jogos, com aproveitamento inferior a 40% na temporada

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