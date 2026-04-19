Ou Luís Castro muda ou o Grêmio muda Luís Castro

Luís Castro durante jogo contra o Cruzeiro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Antes de qualquer coisa é preciso dizer que sou contra a mudança de comando técnico neste momento. Não quero que o Grêmio entre novamente no círculo vicioso de ficar trocando treinador a cada três meses.

Sabemos que isso, na prática, só prejudica a longo prazo, além de causar um rombo financeiro. Mas a grande verdade é que o trabalho não é bom e beira o inaceitável. Ter apenas dois pontos em 21 disputados fora de casa é inadmissível.

Era para o Luis Castro não conseguir dormir até mudar esse cenário. A campanha no Brasileiro é muito aquém do esperado, são menos de 40% de aproveitamento e no geral, apenas nove vitórias na temporada, ainda pegando um retrospecto do Gauchão.

É pouco, muito pouco. É preciso mudar radicalmente o que se vê em campo. Está mais do que claro que a formação com três volantes faz o ataque passar fome.

Se ainda justificasse defensivamente, até vai, mas não justifica. Vimos um time com três jogadores de marcação ceder muitos espaços aos melhores jogadores de meio-campo do Cruzeiro.

Está mais do que na hora de testar novas alternativas, mudar esquema tático e deixar em campo quem realmente está rendendo. O prazo de Luís Castro está no limite, não há discurso ou convicção que sustentem um trabalho sem resultado.