Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Injustificável
Opinião

Não faz nenhum sentido continuar escalando Tetê

Luís Castro insiste, mas jogador não mostra nenhuma evolução

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