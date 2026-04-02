Grêmio precisa melhorar o engajamento com o seu torcedor

Torcida do Grêmio quer muito estar junto ao Tricolor Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Quem foi na Arena nesta temporada deve ter notado que o público diminuiu significativamente do ano passado pra cá. Desde que Marcelo Marques resolveu o problema da gestão do estádio, a torcida do Grêmio se fez bastante presente em quase todos os jogos.

Mesmo quando o time demonstrava certa dificuldade e oscilava bastante com Mano Menezes, era recorrente ver um público total com mais de 30 mil pessoas, afinal, o torcedor havia retomado o sentimento de pertencimento na Arena.

Nesta temporada, apenas o Gre-Nal da final do Gauchão superou as expectativas com mais de 50 mil torcedores. Nos outros jogos, era possível ver público de 13, 15 e 18 mil.

Estou na esplanada em todo jogo do Grêmio e converso muito com os torcedores que parecem ter as mesmas impressões que eu. Não tenho nenhuma dúvida que são muitos fatores que determinam o engajamento do público nos estádios, mas acredito fielmente que o clube deveria facilitar o processo — financeiramente falando.

Lógico que não é possível colocar os valores iniciais, aqueles da gestão Marcelo Marques. Foram preços simbólicos, praticamente um ato de boas-vindas ao torcedor, que agora tinha uma casa pra chamar de sua.

Entendo o pensamento do CEO do Grêmio em valorizar o sócio. Inclusive, achei uma boa ideia o pacote de ingressos lançado pelo clube. Quanto mais jogos você comprar, menos você paga. Mas acho também que está cada vez mais claro que é preciso ter um pouco mais de sensibilidade. Bastou baixar o valor da gramado sul para ter aquele setor lotado em todo jogo, algo que era raríssimo.

Será que isso não é um recado forte da torcida? Não tenho dúvidas que se o preço for convidativo, o gremista vai comparecer. Ele quer estar ao lado do time. Poxa, agora que temos a gestão da Arena, ela precisa jogar a nosso favor.

Sou totalmente de acordo com o pensamento do Marcelo Marques: o Grêmio precisa jogar sempre para, no mínimo, 30 mil pessoas no seu estádio. Nossa casa necessita pulsar e o clube precisa entender isso.