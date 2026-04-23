Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Casa cheia
Opinião

Grêmio faz golaço com promoção de ingressos para lotar a Arena contra o Coritiba

Sócios cadeira e arquibancada poderão levar um acompanhante de graça

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS