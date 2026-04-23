Grêmio faz golaço com promoção de ingressos para lotar a Arena contra o Coritiba

Torcida tem grande incentivo para comparecer em peso na Arena. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Agora sim! O Grêmio anunciou uma justa promoção ao seu torcedor para o jogo do próximo domingo, diante do Coritiba, pelo Brasileirão. Os sócios cadeira e arquibancada que estiverem com a suas mensalidades em dia poderão levar um acompanhante a custo zero nesta partida e terão 24 horas a partir das 16h desta quinta-feira para fazer o resgate do ingresso extra no site do clube.

Além disso, pra quem quiser ter uma experiência diferente, a Gold Premium Sul (aquele setor com comes e bebes liberados) também estará com valor promocional de R$ 220.

Essa é a primeira grande promoção da temporada. O Grêmio já havia anunciado um pacote promocional personalizado no início do ano, no qual o torcedor poderia comprar ingressos em várias competições com desconto progressivo, mas aparentemente a ideia não fez o efeito esperado e vemos isso jogo após jogo, com públicos abaixo dos 20 mil.

Em fevereiro, o clube já havia espelhado o valor da Gramado Sul com a Arquibancada Norte, atualmente os setores mais em conta da Arena. O efeito da promoção foi imediato. Quem vai aos jogos, pode perceber que são os dois setores sempre com maior público.

Agora, a promoção será certeira. Não sei o quanto isso afeta nos cofres do Grêmio, mas não tenho dúvida que o resultado de uma ação como essa vai ser maravilhoso como fator local.

O jogo contra o Coritiba é importantíssimo para voltarmos a vencer no Brasileirão e sabemos que o apoio do torcedor é fundamental e meio caminho andado para conquistarmos os três pontos.