Grêmio começa semana importante sob pressão

Técnico Luis Castro enfrenta mais um momento de instabilidade sob comando do Grêmio Duda Fortes / Agencia RBS

O gremista que não se irritou completamente com o empate do Grêmio diante do, até então, lanterna do campeonato, na Arena, está vivendo errado.

Os mais de 23 mil torcedores que saíram de suas casas em um domingo de Páscoa, 20h30min da noite, certamente voltaram com uma belíssima frustração.

Confesso para vocês que talvez esse tenha sido o jogo que mais me irritou na temporada. Me lembrou a derrota para o Sport, no ano passado. Nada que me falem vai justificar uma atuação tão medíocre do Grêmio.

E o contexto da partida deixa tudo ainda pior, Weverton fez, pelo menos, dois milagres, além de defender um pênalti. Ah, e o Remo ainda teve um jogador a menos durante quase meia hora.

Não jogamos nada

Luís Castro pode reclamar dos desfalques, do clima, do gramado, do vento, da posição da lua, do que for, não se justifica. Empatar com o Remo em casa é assinar o atestado de incompetência. A única grande verdade é que não jogamos absolutamente nada e isso faz com que se ligue um alerta enorme na Arena.

Retrospecto assustador

Passei um pano gigante para as derrotas contra Vasco e Palmeiras fora de casa porque o contexto me mostrou uma equipe que, minimamente, fez um bom enfrentamento e poderia ter um resultado melhor. Mas se esticarmos um pouco mais a sequência de jogos, o cenário é assustador. Depois do título Gaúcho, tivemos seis partidas pelo Brasileirão e apenas uma vitória, diante do Vitória, na Arena.

Perdemos para Vasco e Palmeiras fora de casa e empatamos com Bragantino, Chapecoense e Remo. Vejam bem esses três últimos adversários citados. Não estamos falando dos postulantes ao título e, sim, de times modestos que, ou vão brigar pra não cair ou estarão na metade da tabela. São resultados inadmissíveis pelo investimento que fizemos e pelo que queremos na temporada.

Estamos entrando em uma semana extremamente importante, de estreia na Sul-Americana e Gre-Nal no próximo sábado com uma pressão absurda nas costas. O cenário do Brasileirão, de apenas seis pontos em 18 disputados obriga o Grêmio a vencer o clássico.

Se tem algo positivo que eu possa me apegar é que, na última vez que enfrentamos o rival, também estávamos bastante pressionados. Ali Luís Castro fez as pazes com a torcida.