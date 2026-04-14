É inadmissível o Grêmio não ter um esquema que favoreça Carlos Vinícius

Carlos Vinícius passou fome no Gre-Nal 452 Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Talvez uma das melhores notícias dos últimos dois anos de Grêmio seja o desempenho de Carlos Vinícius. Um jogador que chegou sob certa desconfiança e hoje é o atleta que a torcida mais confia.

Entrevistei várias pessoas antes do clássico Gre-Nal, no Beira-Rio, e seu nome foi quase uma unanimidade, sem dúvida era o jogador que a torcida mais botava fé para ajudar a vencer o jogo. "Vini da Pose" já fez gol de tudo quanto é jeito. Seus números são impressionantes: 24 gols em 36 jogos. Um absurdo.

Mais absurdo que isso é não ter um esquema tático que favoreça esse atleta. É bem verdade que ele estava muito bem marcado no Gre-Nal e vai ser assim em qualquer jogo que atuar, mas a bola não chegou nenhuma vez.

O centroavante passou fome no clássico e isso, infelizmente, é corriqueiro. O Grêmio não joga pra ele. Luís Castro ainda não conseguiu encontrar um esquema que ao menos ajude a bola a chegar e isso é extremamente prejudicial ao time. Trinca a cabeça do torcedor. Poxa vida, temos um dos melhores centroavantes do país e a impressão é que a gente não aproveita isso.

O treinador já tentou Monsalve, Willian e Gabriel Mec no meio e nenhum se afirmou como o meia de criação. No Gre-Nal, Luís Castro escalou um time com três volantes, que ajudaram bastante na marcação, mas por óbvio, não criaram nem confusão, como diz meu colega Diogo Olivier. Não sei se é questão de posicionamento ou qualidade mesmo, mas é preciso olhar com carinho para este tema, a bola precisa chegar, pois se chegar, é quase certo que ele vai guardar.