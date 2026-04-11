Chegou a hora de o Grêmio dar uma resposta ao seu torcedor

Luis Castro já conseguiu remobilizar o grupo antes de um Gre-Nal. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Eu sei que o Grêmio irritou muito nos dois últimos jogos — passei a semana inteira chateada com as atuações. Sei também que o torcedor está cabreiro e desconfiado e não é por menos.

Também não tenho dúvidas que ambas as torcidas não gostariam de um Gre-Nal agora, pois sabemos exatamente o peso desse jogo. Mas sempre na véspera do clássico o sentimento aflora e a confiança volta.

Preciso lembrar que esse time já passou por uma instabilidade parecida com a de agora, quando tivemos atuações abaixo ainda no Gauchão. Naquele período, Luís Castro esticava a corda e escalava titulares em quase todos os jogos, na tentativa de entrosar o time e encontrar uma escalação que desse liga.

Depois da dura derrota para o Fluminense, a vitória magra sobre o Novo Hamburgo e a terrível partida contra o São Paulo, o torcedor ficou muito desconfiado com o trabalho realizado até então — e com toda razão. O Grêmio parecia regredir a cada partida. E aí vieram os dois empates contra o Juventude pela semifinal do Gauchão e passamos aos trancos e barrancos, nos pênaltis.

Mas foi ali que Luís Castro mexeu mais uma vez nas peças. Ingressaram Viery e Gustavo Martins entre os titulares. Pavon virou lateral-direito e Noriega passou a atuar em sua posição de origem. O jogo da volta contra o Juventude foi um Deus nos acuda. Convenhamos, passamos para a final pelo tamanho da camisa, na base da competitividade, pois o desempenho ainda era bem abaixo.

Mas então, neste momento, o Grêmio deu uma resposta ao seu torcedor. O Gre-Nal 450, na Arena, foi um presente aos mais de 50 mil torcedores presentes. O 3 a 0 foi ao natural e o placar poderia ter sido maior. Eu sei que eles tentam diminuir nossa vitória falando da expulsão do Bernabei, mas fizemos o que tinha que ser feito quando se tem um jogador a mais e com a Arena lotada de apoio.

Chegou a hora de dar uma resposta novamente. O clima não é bom, a pressão está altíssima e vejo o Gre-Nal como um prato cheio para arrumar a casa, retomar a confiança e dar um respiro para cumprir o calendário lotado deste mês de abril.

Não vou cobrar desempenho do Grêmio no clássico. Vou cobrar competitividade, entrega, raça e, principalmente, resultado. Temos que brigar pela bola como se brigássemos por um prato de comida.

É hora de deixar tudo em campo.

Pra cima deles, Grêmio!