As melhores notícias da vitória do Grêmio sobre o Coritiba

Gabriel Mec marcou seu primeiro gol como profissional do Grêmio Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Confesso pra vocês que me achei um pouco dura no comentário pós jogo do último domingo. Saí da Arena com uma sensação de alívio pelos três pontos, que eram inegociáveis, mas também um tanto quanto angustiada pelo final do jogo.

O Grêmio nunca faz um jogo confiável, parece sempre um Deus nos acuda. Mas depois, com calma, revi alguns lances e achei que peguei pesado demais no sentimento que tive. Afinal, o Tricolor conseguiu construir quatro oportunidades de gol no qual três foram invalidados por centímetros. Quando foi a última vez que produzimos tanto?

Outro ponto a comemorar foi que a bola chegou mais vezes até Carlos Vinícius, algo que não estava acontecendo e grande parte desse mérito vem de Gabriel Mec. O guri jogou muita bola. Ele é um talento que foge do comum. É liso, ambidestro, enjoado. Certamente ainda vai oscilar, pois só tem 18 anos, mas mostra que tem muitas ferramentas.

É mérito dele ter continuidade no time. Seu primeiro gol como profissional foi muito comemorado, cheguei a me emocionar na arquibancada. Foi cercado pelos companheiros e, com a leveza de um guri faceiro no primeiro gol, mandou beijos para a família.

Viery também fez uma enorme partida. É impressionante o quanto esse piá evoluiu nessa temporada. Ano passado foi utilizado como lateral-esquerdo improvisado. Teve até propostas pra sair do Grêmio, mas ainda bem que a direção segurou. Luis Castro tem total mérito no crescimento do garoto. Foi ele quem deu sequência pro Viery jogar em sua posição de origem. Se alguém me dissesse ano passado que ele seria titular absoluto nessa temporada, certamente eu duvidaria.

Os dois foram fundamentais para a vitória do Grêmio sobre o Coritiba e ver os guris da base despontarem no time principal é como assistir um pedaço do clube crescer em campo.