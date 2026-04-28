As melhores notícias da vitória do Grêmio sobre o Coritiba

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

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