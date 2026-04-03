A sina do Grêmio nos jogos fora de casa no Brasileirão

Tricolor perdeu para o Palmeiras na Arena Barueri. ETTORE CHIEREGUINI/ / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

É impressionante a dificuldade que o Grêmio tem em jogar fora da Arena. Tudo bem que o adversário era o “endinheirado” e líder Palmeiras e que estávamos com desfalques significativos, mas Luís Castro precisa dar atenção para os jogos longe de Porto Alegre. Está me lembrando 2009, quando o Grêmio de Paulo Autuori não vencia nenhuma fora de casa.

Apesar da derrota para o Palmeiras, fizemos um bom enfrentamento, principalmente no segundo tempo, quando o treinador colocou Amuzu e Gabriel Mec. Já falei uma vez e infelizmente preciso repetir, Tetê é uma grande decepção até agora. Não jogou nada mais uma vez. Só deve ter sido titular porque Amuzu sentiu nos treinamentos da semana, é a única explicação. Pois quando o belga entrou na segunda etapa, fez muito mais do que Tetê.

Carlos Vinícius é um senhor centroavante, empatou a partida quando o Grêmio estava melhor no jogo. Uma pena que Carlos Miguel pegou um chute incrível do Amuzu, seria a virada tricolor no ângulo do goleiro palmeirense. O primeiro gol do Palmeiras se originou de uma falta que, no meu entendimento, foi inexistente e o segundo, um azar de Gustavo Martins em uma sobra de bola. Marlon Freitas encheu o pé.