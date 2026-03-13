O Grêmio não merecia sair vaiado contra o Bragantino

Foi realmente frustrante, mas não acho que o time mereceu as vaias ao final do jogo. Renan Mattos / Agencia RBS

Antes de qualquer coisa, preciso dizer que o Grêmio tem que ser sempre soberano em sua casa e vocês vão me ver falando isso em todos os meus espaços. É óbvio que eu saí da Arena extremamente chateada com o resultado do jogo. Era o momento de embalar depois do título Gaúcho, além de uma sequência teoricamente favorável no Brasileirão.

Foi realmente frustrante, mas não acho que o time mereceu as vaias ao final do jogo, pois penso que é preciso entender o contexto. Superamos a desconfiança das semifinais do Gauchão, vencemos o Galo e fomos praticamente perfeitos na final do estadual, levantando a taça dentro do Beira-Rio no último domingo.

Foram dois jogos extremamente desgastantes, enquanto a última partida do Bragantino tinha sido dia 25 de fevereiro. Ou seja, só estavam treinando até jogar conosco. Acho também que os desfalques prejudicaram muito, tanto no time titular quanto na reposição do banco. Quatro jogadores importantes não estavam à disposição do técnico: Arthur, Amuzu, Willian e Tetê. Isso, sem dúvida alguma, mexe muito no time.

Claro que tivemos nossos erros, se não tivéssemos errados tantos gols, não estaríamos falando de um empate. Luís Castro errou ao colocar Dodi no lugar de Monsalve, ali o time se fechou completamente e chamou o adversário.

Foi uma noite ruim, mas é preciso entender o contexto desse 1 a 1 amargo. Acho que o treinador mostrou que é possível evoluir com as peças que temos e precisamos estar junto do Grêmio neste momento. Bora buscar esses pontos perdidos!