Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Exagero
Opinião

O Grêmio não merecia sair vaiado contra o Bragantino

Foi uma noite ruim, mas é preciso entender o contexto desse 1 a 1 amargo

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