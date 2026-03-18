Luís Castro precisa tirar mais deste Grêmio

Castro fez Grêmio evoluir, mas não pode desperdiçar pontos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os dois últimos jogos do Grêmio pelo Brasileirão deixaram muito a desejar, ainda que eu tivesse passado um certo pano para o empate com o Bragantino em casa pelo contexto da partida. Mas temos de pensar que é um início de trabalho e que o treinador já fez o time evoluir em relação a ele mesmo.

Resultado disso foi o título gaúcho e a volta por cima que o Grêmio deu dentro do campeonato. Foi lindo. Mas o Estadual não é parâmetro e, se pararmos pra pensar, a situação do rival no Brasileirão nos escancara ainda mais a fragilidade do Gauchão.

Portanto, é preciso tirar mais do time. Entendo que esticamos a corda nesses primeiros meses. O treinador não escala uma equipe alternativa desde a partida contra Juventude, na última rodada do Campeonato Gaúcho, no início de fevereiro. Depois disso, foi praticamente todo titular.

Lógico que isso pesa, ainda mais com rodada de quarta a domingo. Mas é preciso encontrar um jeito de manter a qualidade sem pesar a parte física.

Quem precisa evoluir

Tetê deve jogar mais, já que ele foi a grande esperança do torcedor na primeira janela e ainda não mostrou a que veio. Willian também pode muito mais do que está jogando.

Braithwaite logo logo será alternativa para Carlos Vinicius, que jogou todas até agora. Léo Pérez precisa ter mais oportunidades, já que foi tão elogiado nos treinamentos. Marcos Rocha pode dar um descanso ao Pavon em alguma partida e por aí vai.

O que não dá é pra perder pontos preciosos contra times que podemos vencer, como Bragantino em casa e Chapecoense, fora. Nosso objetivo no Brasileirão é alcançar vaga para a Libertadores. Logo, precisamos figurar no topo da tabela e, se continuarmos perdendo pontos assim, vamos patinar em mais uma temporada.