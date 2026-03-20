Grêmio precisa olhar com carinho para a Sul-Americana

Grêmio vai em busca do seu primeiro título na Sul-Americana Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Em meio ao jogo contra o Vitória nesta quinta-feira (19), o Grêmio conheceu seus adversários na Copa Sul-Americana. Cabeça de chave do Grupo F, o Tricolor vai encarar o Palestino (CHI), Montevideo City Torque (URU) e Deportivo Riestra (ARG). Vamos combinar que o sorteio foi bem favorável, né?

Além de ser um grupo teoricamente fácil, as viagens serão tranquilas para as capitais de Chile, Uruguai e Argentina. O Grêmio é o brasileiro que terá a logística mais favorável da competição.

Confesso pra vocês que a minha expectativa para a Sul-Americana este ano é bem alta. Por mais que esta edição esteja com "cheirinho de Libertadores" com a quantidade de time grande, penso que o Grêmio tem condição de fazer uma boa campanha.

Diferente do ano passado, no qual fizemos um fiasco na fase de grupos e acabamos caindo na repescagem, vejo que a nova direção pode ter um olhar mais carinhoso para este campeonato. Sinceramente, diante da realidade, as nossas chances de título na temporada passam pelas copas, e a Sul-Americana se apresenta como uma boa atração. É um título que não temos, dá vaga pra Libertadores e Recopa, paga em torno de 10 milhões de dólares e ainda dá aquela moral no ranking da Conmebol.

Torço de verdade para que o Grêmio encare esta competição com seriedade. Sei que a primeira fase tem uma certa depressão, mas depois ela ganha preço e pode se tornar a queridinha dos gremistas.

Vamos com tudo! Tá permitido sonhar!