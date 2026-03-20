Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

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Grêmio precisa olhar com carinho para a Sul-Americana

Tricolor já sabe quem vai enfrentar na fase de grupos da competição continental, que começa no mês de abril

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