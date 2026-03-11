Grêmio pode construir sequência positiva nas próximas rodadas do Brasileirão

Luis Castro prepara equipe para o confronto contra o Bragantino. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A enquete do Sala de Redação desta terça (10) perguntou onde o Grêmio pode chegar no Brasileirão de 2026 depois da conquista do Gauchão. As opções foram: Libertadores, Sul-Americana ou luta para não cair. Pois bem, nas últimas duas temporadas, o Grêmio patinou no Brasileirão.

Em 2024, com a enchente, lutamos até o fim da competição para se manter na primeira divisão. Ano passado não foi muito diferente, corremos certo risco por boa parte do campeonato mas, mesmo cambaleando, o Grêmio ainda teve chances remotas de alcançar uma pré-Libertadores nas últimas rodadas.

Questionada por Pedro Ernesto Denardin no Sala, adotei cautela e respondi que, em março de 2026, penso que a prateleira é de Sul-Americana e explico. Apesar do investimento em contratações e comissão técnica, preciso ver mais deste Grêmio que melhorou muito comparado a ele mesmo e ainda não perdeu desde que Luis Castro mudou radicalmente o time. Mas acho que ainda precisa ser melhor testado. Não acho que o título do Gauchão seja parâmetro, apesar de valorizar a conquista.

Temos chance de ouro de pontuar bem nas próximas rodadas do Brasileirão. A sequência é de Bragantino em casa, Chapecoense fora, mas com grande comunidade de gremistas em Chapecó, e Vitória, na Arena. São jogos teoricamente "fáceis" que podem dar uma embalada fundamental para as pretensões no Brasileirão.

O Grêmio de Luis Castro aos poucos está se ajeitando e ainda tem muita margem de crescimento, com reforços para entrar até do departamento médico. É bem possível que vejamos Braithwaite nos próximos jogos e Villasanti em fase final de recuperação. Além de Nardoni, que foi muito bem contra o Galo e Léo Perez, que ainda não estreou.