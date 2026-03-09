Grêmio campeão com justiça

Grêmio é oito vezes campeão gaúcho nos últimos 10 anos. Renan Mattos / Agencia RBS

Antes de qualquer coisa eu preciso dizer que essa é a minha primeira vez campeã na casa do rival, em 2006 eu ainda não tinha idade para estar no estádio e posso afirmar que foi um dos meus maiores prazeres da vida. Que delícia ser visitante, estar em minoria e calar um estádio com mais de 40 mil pessoas.

O Grêmio foi campeão com justiça, ganhou no primeiro jogo com propriedade e com a vantagem de 3 a 0, na segunda partida, controlou. O gol de Gustavo Martins deu a certeza que sairíamos do Beira-Rio com a faixa de campeão. Ali a gente já sabia que não tinha mais jogo e nem mesmo o gol de pênalti de Alan Patrick foi capaz de tirar a nossa confiança.

É preciso enaltecer a virada de chave do Tricolor neste campeonato. No primeiro Gre-Nal, quando perdemos de forma acachapante, nos colocaram como derrotados. Tivemos muitas dificuldades pra chegar a final do Gauchão, mas crescemos na hora certa.

Luís Castro bancou mudanças importantes no time titular e elas surtiram efeito. É um título que nos faz retomar a hegemonia no Estado, que é sempre bem-vinda, mas ainda assim, é uma taça de final de semana. Vamos comemorar muito, claro, mas temos coisas muito maiores pra buscar nesta temporada.

Quinta-feira já tem Brasileirão em casa e seria lindo ter a casa cheia pra festejar com a massa! Comemore, torcedor gremista! O Grêmio é oito vezes campeão gaúcho nos últimos 10 anos! Soberanos!