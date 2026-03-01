Os 3 a 0 nos permitem colocar uma mão na taça. Jeff Botega / Agencia RBS

Antes de qualquer coisa, eu preciso ressaltar o prazer que é ganhar um Gre-Nal. Mais do que isso: de massacrar o rival. E foi exatamente isso que aconteceu na Arena. O Grêmio não tomou conhecimento do Inter neste domingo.

Os colorados que estão lendo esta coluna vão responder que é muito difícil jogar com um a menos desde o primeiro tempo, e é verdade. No entanto, antes mesmo de Bernabei ser expulso de forma justa, o Grêmio já dominava a partida e tinha muito mais fome que o rival.

Luís Castro apostou novamente na gurizada. Gustavo Martins e Viery foram os zagueiros e não deixaram passar nada. O Inter não teve absolutamente nenhuma chance de gol. Pavón conquistou a torcida pela entrega e é o novo lateral-direito do Grêmio.

Fizemos uma partida perfeita, e eu estou me rendendo às convicções do treinador, que parece estar encontrando o time. Crescemos na hora certa do campeonato, nos deixaram chegar na final, e os 3 a 0 nos permitem colocar uma mão na taça, além de ter sido um baile.