Feliz pelo Grêmio, mas triste por Marlon

Infelizmente a vitória foi marcada por uma fatalidade em Marlon. Duda Fortes / Agencia RBS

Mais de 20 mil torcedores viram uma boa vitória do Grêmio na Arena. Os três pontos eram inegociáveis e eles vieram. Além de vencer, o Tricolor teve uma boa atuação. Poderia ter matado o jogo já no primeiro tempo se o VAR não tivesse anulado um pênalti legítimo para nós.

Luís Castro começou com Willian, Nardoni, Léo Pérez e Marlon no time titular e a equipe se comportou muito bem. Na segunda etapa, quando o Vitória começava a gostar do jogo, Amuzu fez o segundo gol e deu tranquilidade ao torcedor.

Mas infelizmente a partida foi marcada por uma fatalidade em Marlon que, em uma dividida, acabou fraturando a perna. Eu nunca tinha visto nada parecido no estádio. Foi chocante e muito triste. Marlon é uma das lideranças do time, conquistou a braçadeira de capitão com justiça, é gremista de berço e um bom jogador.

O estádio praticamente murchou depois do acontecimento, ninguém tinha clima pra mais nada. A informação é que ele foi direto para a cirurgia. Enfim, uma fatalidade. Ficamos na torcida para que ele tenha uma ótima recuperação e volte o mais rápido possível. Sei que a direção não tinha mais pretensão de contratar ninguém, mas infelizmente vai precisar ir atrás de um novo lateral-esquerdo.

A vitória foi fundamental para ficar na primeira página do campeonato. Agora temos um jogo difícil contra o Vasco de Renato Portaluppi, no Rio de Janeiro e eles vêm embalado depois de uma virada épica no clássico contra o Fluminense, o último jogo antes da data Fifa. Mas é isso, estou feliz pelos três pontos, mas saio de Arena bastante abalada pela situação de Marlon.