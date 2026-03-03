Estou me rendendo às convicções de Luis Castro

Luis Castro parece estar encontrando o time ideal do Grêmio Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Antes de qualquer coisa, preciso dizer que não quero cometer o mesmo erro do ano passado, quando exaltei o trabalho de Gustavo Quinteros pelas goleadas no Gauchão. Dito isso, é bom ressaltar que existe uma enorme diferença entre esses dois trabalhos. O time de Quinteros iludiu o torcedor em jogos contra adversários frágeis, mas quando encontramos times de Série A, como Juventude e Internacional, patinamos. Com Luis Castro é diferente.

Embora tenhamos goleado algumas equipes no estadual, o Grêmio agora mostra lampejos de um bom futebol contra adversários mais duros e essa vinha sendo a minha principal preocupação até o momento. Foi assim contra o Botafogo, Atlético-MG e agora o maior rival.

Pra mim, fica cada vez mais claro que Luis Castro precisava rodar o grupo e dar oportunidade para todos os atletas no início da temporada, lógico que ele teve algumas teimosias como Edenilson e Dodi no time titular, mas não se agarrou por muito tempo em convicções furadas.

O time do primeiro Gre-Nal do Gauchão foi completamente diferente do último, com mais vitalidade e juventude dentro de campo. Se me falassem em dezembro do ano passado que a zaga titular do Grêmio a essa altura do campeonato seria Gustavo Martins e Viery, eu acharia loucura. Pois o treinador apostou alto nessa dupla e os guris estão dando resposta. Viery, sem dúvida alguma, fez do Gre-Nal a sua melhor partida com a camisa do Grêmio até hoje.

Pavon na lateral-direita é outra aposta certeira de Luis Castro. O argentino não é um primor técnico, mas tem saúde pra apoiar e defender, além de ser extremamente raçudo. O treinador deu uma sobrevida ao camisa 7 e ele soube aproveitar muito bem a oportunidade, sendo ovacionado pelo torcedor na escalação antes do clássico. Enamorado também cresceu nos últimos jogos e vem ganhando novas chances.

Luis Castro foi contratado porque é um bom treinador e já deu amostras do seu trabalho no Brasil, mas principalmente para promover jogadores da base ao time principal e, aos poucos, a gente está vendo isso no time.