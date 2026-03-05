Como Luís Castro deve escalar o Grêmio para enfrentar o Inter no Beira-Rio

Enamorado fez seu primeiro gol com a camisa do Grêmio no clássico 450 Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Talvez uma das principais perguntas entre os gremistas nesta semana depois da larga vantagem construída na Arena seja: qual postura o Grêmio vai adotar no próximo domingo no Beira-Rio? Será que o técnico Luís Castro vai manter a mesma estrutura de time? Será que vai se fechar um pouco e trabalhar com o regulamento embaixo do braço? Algo vai mudar?

Pois bem, eu não estou na cabeça do treinador, mas penso que existem algumas máximas no futebol e uma delas é que não se mexe em time que está ganhando. Luís Castro surpreendeu a todos com algumas escolhas no último Gre-Nal, principalmente pela dupla jovem de zaga e a velocidade nas pontas.

Ninguém esperava Enamorado no time titular já que Tetê está recuperado de lesão, mas ele pode ser uma baita arma para a segunda etapa também no Beira-Rio. Enamorado ganhou a posição por estar melhor nos treinamentos e seguindo a meritocracia do treinador, deve ser titular no próximo domingo também. Para o meio-campo, pra mim, nada muda. Monsalve inicia o jogo, com possibilidade de Willian no segundo tempo, já que tem mais capacidade para cadenciar a bola.

O Grêmio não pode entrar em campo com o regulamento embaixo do braço, essa artimanha só se usa ao final do jogo. Sabemos que a vantagem é larga, mas para nós, a partida se inicia em 0x0 e, para eles, 0x3. Lógico que devemos esperar um adversário sedento pra tentar reverter a situação, mas precisamos ser estrategistas. Se fizermos um gol, acabamos com qualquer possibilidade do rival.

Não tenho dúvidas que Luís Castro vai trabalhar muito bem o mental do grupo para esta decisão. A pressão está do lado de lá, o discurso é de remontada, mobilização e etc. Cabe a nós acabar com qualquer perspectiva. Temos a faca e o queijo na mão para erguer a taça na casa deles.











