A que mais canta pelo Tricolor

Torcida gremista será minoria, mas muito barulhenta no Beira-Rio. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A festa na Arena do Grêmio no último domingo (1º) foi espetacular. A pegada do time em campo deu o tom da cantoria na arquibancada e vice-versa.

Foram mais de 50 mil vozes cantando e empurrando o Grêmio a uma vantagem expressiva para o jogo da volta da final do Gauchão. É de praxe a torcida gremista jogar junto com o time, mas a atmosfera criada no Gre-Nal 450 foi além do normal.

Será o mesmo no clássico 451, neste domingo (8). Lógico que estar em casa é sempre mais confortável, mas quem já teve a oportunidade de acompanhar o Grêmio fora sabe que a adrenalina de ser visitante também é de arrepiar.

Seremos apenas dois mil gremistas contra um mundo de colorados. Quem vai ao estádio tem que estar ciente para dar a vida no gogó. Joguem por nós e cantaremos por eles, é assim que funciona.

Já estive presente em finais de campeonato de visitante, como na Copa do Brasil de 2016, diante do Galo, no Mineirão. Mas nunca tive a oportunidade de levantar a taça na casa do adversário. E não tenho dúvida que o gremista que vai ao Beira-Rio neste domingo sonha com esse momento desde o início da semana.

Recentemente tivemos boas vitórias por lá, mas faz tempo que não levantamos taça na casa deles — a última vez foi com o gol de nuca de Pedro Júnior, em 2006, quando o estádio ainda não havia passado pela reforma.

Vinte anos depois temos nas nossas mãos a chance de fazer história mais uma vez. Não tenho dúvidas que seremos um punhado de vozes tentando resistir a um mar de hostilidade. Joguem por nós que cantaremos por vocês.

Para cima deles, Grêmio! Chegou a hora de retomar a hegemonia dos últimos anos e levantar essa taça lá dentro de novo!