Queki

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Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há mais de quinze anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

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A que mais canta pelo Tricolor

Dois mil gremistas vão empurrar o Grêmio ao título gaúcho no Beira-Rio no próximo domingo (8)

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