A insana agenda do Grêmio no mês de abril

Técnico Luis Castro terá a grande missão de comandar o time em jogos a cada três dias Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Que o calendário do futebol brasileiro é insano, a gente já sabe. E a impressão que dá é que quanto melhor for o desempenho do time em uma temporada, mais ele vai sofrer na próxima.

O Grêmio não teve o melhor ano da vida em 2025, mas trabalhou o suficiente para estar em uma competição da Conmebol nesta temporada. Com isso, a agenda Tricolor será absurdamente maluca no mês de abril, que começa com um jogo duríssimo diante do Palmeiras, fora de casa, pelo Brasileirão.

Na próxima semana, será a vez de estrear na Sul-Americana, também fora de casa, diante do Montevideo City Torque. A sorte do Grêmio é que o sorteio da competição ajudou demais na logística. O Tricolor vai enfrentar times das capitais de Uruguai, Argentina e Chile. Será o time brasileiro com menos quilômetros rodados pela América do Sul.

Ainda em abril, o Grêmio também vai estrear na Copa do Brasil, o time de Luís Castro vai enfrentar o Confiança de Sergipe, com o primeiro jogo na Arena, no final do mês.

Prejuízo no Gre-Nal

Ao todo, será uma maratona de nove jogos entre Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil, com praticamente partidas a cada três dias. Para nós torcedores é ótimo, mas para quem entra em campo é bastante puxado. Aliás um desses jogos ainda é um Gre-Nal, no Beira-Rio, entre duas partidas importantes pela Sula. Comparando com o rival, que não tem uma competição internacional no calendário, o Colorado terá, pelo menos, três jogos a menos que nós, o que é uma grande diferença.

Estamos entrando no período mais importante da temporada, Luís Castro tem recebido reforços importantes vindos do departamento médico, como Braithwaite e logo mais volta também o Villasanti. Mas não tenho dúvidas que em algum momento os problemas vão aparecer e teremos que priorizar nossas batalhas. Abril será uma prova de fogo para as pretensões do Grêmio na temporada.